Roma, uomo trovato morto in un fosso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Squadre del Comando di Roma sono intervenute nel pomeriggio in Via dei Casali di San Sisto n°24 per il recupero di una persona priva di vita all'interno di un fosso. Sul posto una Squadra Vvf ed il Nucleo Sommozzatori Vvf. Il personale intervenuto ha provveduto al recupero della persona (non identificata) di sesso maschile. L'uomo è stato adagiato sul greto del fosso e affidato all'autorità presente sul posto per gli accertamenti necessari.