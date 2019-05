Sciopero fame Biagio Conte, oggi visita di Claudia Koll

L'ex attrice Claudia Koll ha fatto visita oggi pomeriggio al missionario laico Biagio Conte, in sciopero della fame da due settimane, per protestare contro il decreto di espulsione di Paull, un idraulico ghanese che da dieci anni viva nella Missione Speranza e Carità di Palermo. Claudia Koll, fondatrice dell'associazione onlus 'Le opere del Padre' ha pregato con fratel Biagio per "un'apertura dei cuori all'accoglienza". Conte è al 14esimo giorno di sciopero della fame. Biagio Conte, con le catene alle caviglie simbolo di una "umanità non libera", è sdraiato sul giaciglio di cartone sotto la statua del beato Pino Puglisi dove venne ucciso il parroco di Brancaccio. Anche oggi molte persone sono andate a trovare il missionario e gli hanno dedicato pensieri e disegni.