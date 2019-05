Anziana morta dopo rapina in casa a Montesacro, 5 fermi

Immagini di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Cinque persone sono state fermate per la rapina in casa di un'anziana a Montesacro, morta il giorno dopo in ospedale. A eseguire i fermi sono stati i carabinieri della compagnia Roma Casilina e il personale della Polizia. Tre dei fermati sono stati bloccati tra Roma e provincia, uno a Ventimiglia e uno in provincia di Torino.