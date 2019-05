di Sara Di Sciullo

"Non respiravo. Sì, ho avuto paura di morire". Sabina Aristarco, 50 anni, ha gravi problemi respiratori, vive nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme e racconta all'Adnkronos cosa ha significato vivere senza elettricità per una settimana.

"Sono stati giorni pericolosissimi - sottolinea- Mi è venuta a mancare la terapia, io sono attaccata h24 alla macchina di ossigeno e devo fare gli aerosol: senza corrente sono stata male, ho avuto un attacco respiratorio violentissimo, i medici solidali mi hanno aiutato con le terapie". La donna è figlia d'arte e lavorava lei stessa nel cinema poi sono iniziati i problemi che l'hanno portata nelle difficoltà attuali: "Facevo la segretaria di edizione e poi l'aiuto regista, ma il lavoro è diminuito, ho cercato altro poi con l'età e l'avanzare della malattia è stato tutto più complicato", ha raccontato.

Da parte del cardinale è stato un gesto "rivoluzionario", ma "non avevo dubbi che ci sarebbero state polemiche. Mi fa male che continuino a pensare che siamo degli illegali, abbiamo ridato vita a un palazzo abbandonato", afferma poi Sabina Aristarco. "Siamo famiglie povere che non hanno alternative - continua sostenendo di aver chiesto un alloggio popolare 13 anni fa - Siamo entrati in un bene comune e visto che le istituzioni ci ignorano dobbiamo trovare un modo di vivere dignitoso".