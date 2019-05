Lucano: Fermeremo l'onda nera che avanza /Video

Foto Adnkronos

di Silvia Mancinelli

"Sono qui tra voi e uno di voi. Siamo l'onda rossa che contrasta quella nera che ci sta oscurando". Così Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace ai ragazzi in presidio davanti alla Sapienza per accoglierlo. "Sono commosso, non ho fatto nulla di speciale - ha detto mentre gli altri intonavano 'siamo tutti Mimmo Lucano' - solo sono rimasto uno che ha inseguito un sogno di umanità, di democrazia, il sogno di tutti noi. Che continuerà, in questo clima di divisione, di odio che il ministro dell'Interno ha contribuito a creare - ha aggiunto - Bisogna costruire una società più umana, diffondere messaggi di maggiore uguaglianza sociale, di libertà, di democrazia dove conta il popolo" ha concluso prima di entrare alla Facoltà di Lettere alla Sapienza scortato da polizia e sostenitori accompagnato dal sottofondo di 'Bella ciao'.

TENSIONE AI SIT-IN -"Mimmo Lucano è un campione di umanità e noi siamo qui per lui". Così i manifestanti davanti alla Sapienza armati di megafono. "Forza Nuova è appena scesa dalla metro Castro Pretorio, a questi 20 c...ni vogliamo dire 'venite qui, vi aspettiamo. Non abbiamo paura". Tra poco è previsto il sit-in di Forza Nuova. "Siamo tutti antifascisti" è il coro che si leva mentre gli agenti del Reparto Mobile sono già schierati a muro per scongiurare eventuali blitz dalla strada da parte dei militanti di estrema destra."I fascisti qui la parola non la prenderanno mai" prende la parola uno studente aggiungendo che "al Rettore non frega niente se non dell'ordine pubblico. Siamo qui in tanti e siamo determinati. Vediamo se hanno il coraggio di venire". "Non me sta bene che no", si legge nei cartelli e si sente dai megafoni, riprendendo le parole del 15enne Simone che a Torre Maura affrontò il responsabile di Casapound per il Lazio Mauro Antonini in strada per protestare contro i rom nel centro di accoglienza del quartiere.







"Sono qui per portavi un saluto da Senada (la mamma rom di Casal Bruciato) chiusa in casa per colpa di quei s.. di Casapound. Siamo qui per Mimmo Lucano che dovrebbe avere il Nobel per la pace". "10,100,1000 Acca Larenzia", urla un attempato manifestante dalla piazza. E poi "Fascista se te pio te sfascio", "Fascisti carogne tornate nelle vostre fogne, noi siamo qui. Con loro ci torni anche Salvini".

"Siamo qui per ribadire i principi della Costituzione, i valori della solidarietà e della libertà, quell'Italia che dobbiamo difendere e promuovere" ha detto all'Adnkronos l'onorevole Stefano Fassina, di Leu, alla Sapienza come a Casal Bruciato. "Inammissibile la riorganizzazione di gruppi fascisti e, per esplicita ammissione del suo capo, Forza Nuova lo è - aggiunge - il fatto che voglia venire qui per impedire l'intervento di una persona come Mimmo Lucano, che sta pagando con la propria vita la capacità di aiutare chi è in difficoltà, é inaccettabile".