Principio di incendio su bus Atac

Un principio di incendio si è sviluppato nel vano motore di un autobus della linea 786 lungo la via Portuense a Roma. L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo. Quindi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno concluso lo spegnimento. E' accaduto intorno alle 15.30. L'evento non ha determinato alcuna conseguenza per le persone. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per accertare le cause dell'accaduto. La vettura non ha subito danni gravi e potrà tornare in servizio dopo le riparazioni. Nei primi quattro mesi dell'anno sono stati registrati otto episodi di principi di incendio a fronte dei quindici casi rilevati nello stesso periodo del 2018. Questo miglioramento si è ottenuto grazie anche ai notevoli investimenti effettuati da Atac per la manutenzione dei mezzi e nonostante l'invecchiamento di un anno della flotta, che aveva già un'età molto avanzata.