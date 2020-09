Scivola in mare mentre scatta foto, muore turista

(Foto Fotogramma)

Tragedia nella serata di ieri per un turista tedesco. Attorno alle 9.30 l'uomo, assieme alla moglie e un'amica, si trovava su uno dei pontili di legno che caratterizzano la spiaggia di Jesolo per scattare alcune foto. Forse per un malore, forse perché è scivolato, il turista 47enne è caduto in acqua. Non è da escludere che toccasse, dato che i fondali nei pressi dei pontili non sono particolarmente profondi, ma forse l'acqua gelida gli è stata fatale.

Stando alle prime ricostruzioni, all'inizio l'uomo si sarebbe aggrappato al pontile o al palo di divieto dei tuffi, ma con il mare mosso un'onda l'avrebbe trascinato via. A quel punto le due donne hanno chiesto aiuto e una volta arrivata la polizia è stato trovato un po' più distante, già morto, in corrispondenza del 15esimo accesso al mare, poco distante da piazza Brescia e piazza Mazzini.