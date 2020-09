Muore dopo colpo a testa, interrogata figlia 19enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina in ospedale a causa di una ferita alla testa riportata durante una lite con sua figlia. E' accaduto a Monterotondo Scalo e sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. La giovane al momento si trova in caserma e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Da prime informazioni sembra che le liti tra padre e figlia di 19 anni erano frequenti e l'uomo era noto per essere violento.