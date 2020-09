Sea Watch, indagato il comandante

E' al porto commerciale di Licata (Agrigento) la nave Sea Watch sequestrata domenica sera dalla GdF al suo arrivo a Lampedusa con a bordo 47 migranti che sono stati portati a terra. L'imbarcazione è arrivata scortata da un mezzo navale della Finanza. Ad attenderla sulla banchina, diversi agenti ed alcuni uomini della Guardia Costiera. Un gruppo di persone ha accolto la Sea Watch con un applauso.

Martedì ci sarà l'interrogatorio del comandante, Arturo Centore, che è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Intanto la Procura di Agrigento ha convalidato il sequestro della nave. Il provvedimento è già stato notificato all'unico indagato, il comandante Centore, appena arrivato al porto di Licata. Il comandante, come si apprende, dovrebbe essere interrogato nei locali della Procura di Agrigento.

IL SEQUESTRO - Il sequestro probatorio è stato eseguito dal Roan della Gdf di Palermo e dalla Guardia costiera di Lampedusa. "Sequestro probatorio per violazione dell'articolo 12 del testo unico dell'Immigrazione - come ha detto il procuratore capo di Agrigento: Luigi Patronaggio - Il mezzo navale è stato posto a disposizione di questa Procura che ne ha disposto, previo sbarco dei migranti, il trasferimento sotto scorta nel porto di Licata".

I MIGRANTI SBARCATI - I migranti posti in salvo saranno affidati al personale della Questura di Agrigento per l'identificazione e per i necessari atti di polizia giudiziaria. I primi due immigrati a scendere sono stati un disabile e una donna incinta. Gli altri, a piccoli gruppi, sui gommoni della Capitaneria di porto.

SALVINI SI DIFENDE - Intanto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si difende: "Io testimonio la mia fede salvando vite umane (i morti in mare, come gli sbarchi, sono calati del 90%) e combattendo gli schiavisti e i trafficanti di esseri umani, accogliendo chi ha davvero bisogno ma facendo rispettare regole e confini" afferma. Poi, intervenendo a 'Coffee break', su La7, commenta l'ipotesi di favoreggiamento all'immigrazione clandestina nei confronti del pm di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Se c'è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, chiunque agevoli sbarchi immigrati irregolari dovrà vedersela con la legge - dice Salvini -. Le navi pirata sequestrate - spiega Salvini - devono essere messe in condizioni di non nuocere più".

"E' un segnale pericoloso far scendere altri immigrati perché se gli scafisti vedono che ce la fanno mettono altre donne e bambini in acqua - prosegue Salvini -. Il procuratore ha preso questa iniziativa, senza avvisare il ministro dell'Interno che non ha dato alcuna autorizzazione. Questo procuratore è quello che ci ha denunciato, non gli sono in massima simpatia". Quanto al comandante indagato, "allora non era Salvini cattivo con le Ong - dice il ministro dell'Interno - questo conferma quello che sostengo da mesi: le Ong aiutano gli scafisti, se c'è un procuratore che finalmente lo dice il mio è un bel lunedì".

IL VIMINALE: "SOLO DUE MORTI" - Nel frattempo, dal Viminale arrivano i dati aggiornati a maggio 2019 sui morti in mare che parlano di "2 cadaveri recuperati in mare, nello specchio acqueo del Mediterraneo centrale". "Le stime dell'Unhcr contano, nello stesso periodo, 402 persone tra dispersi e morti - fanno sapere ancora dal ministero dell'Interno -. Nel 2015 i cadaveri recuperati furono 296 a fronte di una stima di 3.77; nel 2016 furono 390 contro 5.096 stimati; nel 2017, 210 contro 3.139 e nel 2018 sono stati recuperati 23 corpi a fronte di una stima di 2.277 scomparsi".

IL SINDACO DI LAMPEDUSA - Si sfoga intanto con l'Adnkronos, il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello: "Per l'ennesima volta, e semmai ce ne fosse bisogno, si è capito che i porti sono aperti e che continuano a esserci gli sbarchi di migranti in Italia. Solo che i riflettori si accendono solo quando la nave è di una ong, mentre gli sbarchi a Lampedusa sono continui - dice -. Per questo governo l'isola di Lampedusa non esiste. L'esecutivo non può continuare a non prendere in considerazione Lampedusa. Se ci fosse un po' di rispetto istituzionale, il Comune dovrebbe essere almeno interpellato dal governo, invece niente. Il silenzio assoluto" sottolinea.