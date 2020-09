Arriva la grandine

(FOTOGRAMMA)

Nuova settimana, ancora maltempo. Temporali alternati a pause un po' più stabili saranno la caratteristica di questi giorni: l'area di bassa pressione comincia lentamente ad abbandonare l'Italia ma "non attendiamoci l'arrivo in grande stile del sole in quanto resteremo sempre con numerosi insidie di temporali e grandine" fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it'.

Fra mercoledì 22 e giovedì 23, "il contesto meteorologico vedrà un maggior soleggiamento nonostante alcune note d'instabilità saranno sempre in agguato nelle ore pomeridiane, in particolare sulla dorsale appenninica centro meridionale".

Da venerdì 24, la sgradita sorpresa: "Una perturbazione colpirà il Nord e si rinnoveranno condizioni di forte instabilità con piogge e temporali in movimento verso le aree interne del Centro nel pomeriggio. Su questi settori, ci attendiamo un nuovo seppur contenuto calo termico. Il bel tempo continuerà ad avvolgere il Sud e le Isole Maggiori".

WEEKEND - Brutte notizie anche per sabato 25 e domenica 26. "Il primo step del prossimo weekend vedrà maltempo diffuso al Nord, con parziale coinvolgimento dei comparti interni centrali e delle due Isole maggiori. Altrove avremo tempo più tranquillo".

DOMENICA - Cattive notizie per le Regioni meridionali: meteo "carico di pioggia e forti rovesci, anche temporaleschi. La situazione migliora sulle aree settentrionali, dove si attiveranno ampie schiarite" e la giornata trascorrerà all'insegna di un tempo discreto e "con temperature in un nuova ripresa".