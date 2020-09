Raggi: Foto-trappole per lotta a zozzoni /VIDEO

''La nostra lotta agli zozzoni prosegue grazie anche alle nuove foto-trappole installate a Roma dal Nucleo Pics Ambiente della Polizia Locale in diversi punti della città''. Così in un post su Facebook la sindaca Virginia Raggi.



''Proprio in questi giorni, nella zona Aurelia, ad ovest di Roma, gli agenti hanno identificato uno svuota-cantine che, con il suo furgoncino, è stato più volte pizzicato a sversare rifiuti di ogni tipo in strada vicino ai cassonetti. Gli agenti sono riusciti a beccarlo in flagranza durante un appostamento e lo hanno sanzionato con una multa di 1.500 euro. L’uomo, ovviamente, è stato denunciato. Lo stesso giorno sono stati fermati e sanzionati altri mezzi collegati alla stessa rete di svuota-cantine''.



''Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini del Nucleo Pics Ambiente per il loro prezioso lavoro. Ma non solo. Un grazie speciale va anche ai cittadini dell’associazione 'Retake', che ha collaborato con il Pics Ambiente segnalando gli adesivi e i cartelli che questo svuotacantine aveva affisso illecitamente in città. Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni: insieme riusciremo a fermare questi incivili''.