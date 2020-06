Bartolo attacca Salvini

"L'umanità si è persa per le bugie che Salvini ha raccontato spaventando la gente. Conosco l'Italia, conosco l'Europa. Da tre anni vado in giro a raccontare quanto avviene nel Mediterraneo e la gente mi dice sempre, 'non sapevamo fosse così'. Quindi le persone non sono cattive ma solo malinformate e reagiscono nel modo sbagliato". E' quanto ha detto all'AdnKronos il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, candidato alle elezioni europee per il Pd a margine di un incontro elettorale.

"E' bene -ha aggiunto- che vengano ripresi quei valori che si persi e che sono comuni all'Italia e ai suoi abitanti. L'Italia è un grande popolo di grande civiltà e democrazia e non quella che vogliono rappresentare".

"La democrazia -ha concluso- oggi è messa in pericolo e noi non dobbiamo permettere tutto questo facendo scelte giuste come in queste elezioni europee".