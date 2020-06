Bus di turisti si ribalta, morta la guida

Un bus turistico si è ribaltato provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 37 (VIDEO). E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9, sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena.

L'autista di 35 anni, originario di Castrovillari in provincia di Cosenza, è stato interrogato e, a quanto si apprende, sotto choc, sarebbe stato anche sottoposto ad accertamenti tossicologici che, a quanto si apprende, avrebbero dato esito negativo. Per ora, secondo quanto si è appreso, nei suoi confronti non sarebbero stati presi provvedimenti. Il suo telefono cellulare si trova ancora dentro l'autobus e una volta recuperato sarà posto sotto sequestro. Intanto, dal mezzo è stato estratto anche il cronotachigrafo. Anche i passeggeri rimasti illesi sono stati ascoltati dalla polizia che cerca di ricostruire le cause dell'incidente.



La comitiva, circa 60 turisti dell'Europa dell'Est, in gran parte russi, da alcuni giorni in Italia per un tour tra le città d'arte, si stava spostando da Montecatini Terme per andare a visitare Siena.

Uscendo di strada, il pullman ha distrutto le barriere laterali e ha poi terminato la corsa andando a sbattere contro gli alberi. Ancora incerta la dinamica.

Dei 37 feriti, 33 sono lievi, rientrati in codice verde. Sono stati 22 in totale i pazienti arrivati a Siena, al policlinico Santa Maria alle Scotte. Di questi 7 sono arrivati in codice rosso, attualmente le loro condizioni sono stabili e 4 sono già stati ricoverati in medicina d'urgenza, 8 i codici gialli e 7 i verdi; 8 feriti sono stati già dimessi. "Un solo paziente - ha aggiunto il direttore sanitario Roberto Gusinu - è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è in condizioni stabili. Nessun paziente è in pericolo di vita".

Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni, a causa dell'incidente.

La centrale operativa 118 di Siena, subito allertata intorno alle 9, ha inviato sul posto due automediche, l'elisoccorso Pegaso e ambulanze di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche Anas, vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile.