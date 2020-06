Imbavagliata e uccisa in casa, 2 fermi

(Fotogramma)

Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio, avvenuto a fine marzo, di Stefanina Fragliasso, 75enne trovata morta in casa legata e imbavagliata nel quartiere Gianturco a Napoli. Sono stati sottoposti a fermo un romeno e una italiana per concorso in omicidio e rapina. Sono attualmente ricercate altre persone ritenute coinvolte nel delitto, tra le quali ci sarebbe l'autore materiale dell'omicidio. I fermi sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Napoli e del comando di Poggioreale. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe avuto il ruolo di agevolatrice dell'ingresso dei rapinatori nell'abitazione della donna, mentre il romeno era incaricato di aprire la cassaforte. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Rosa Volpe e dal pm Luciano D'Angelo della Procura di Napoli.