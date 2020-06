Bimbo di 2 anni arriva morto in ospedale, si indaga

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Tragedia questa mattina in un appartamento alla periferia di Novara dove nonostante il tempestivo intervendo dei sanitari del 118 è deceduto un bimbo di neppure due anni. I sanitari intervenuti su richiesta della famiglia hanno tentato di rianimare il piccolo che, però, quando è giunto in ospedale era già privo di vita. A far luce sull’accaduto, oltre all’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso del bimbo, gli agenti della Questura di Novara.

A quanto si apprende al momento della tragedia erano presenti in casa la mamma del bambino e il convivente della donna che avrebbero raccontato che il bimbo sarebbe caduto dal lettino. Una versione che ora è al vaglio degli inquirenti che nelle prossime ore ascolteranno la coppia.