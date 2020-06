Falcone, per Fico abbracci e selfie fino all'albero Falcone

Fico e De Raho al corteo

Abbracci, strette di mano e foto per il presidente della Camera Roberto Fico, che ha appena raggiunto l'albero Falcone in via Notarbartolo insieme al colorato serpentone di studenti partito dal carcere Ucciardone di Palermo. La terza carica dello Stato ha percorso l'intero tragitto, per lui una 'prima volta' al corteo. Un bagno di folla che replica quello di stamani all'uscita dell'aula bunker, dove il presidente della Camera si è fermato a parlare anche con Sonia e Gaia, due alunne di 10 e 11 anni della scuola Buonarroti di Passo di Rigano. Con loro ha ammirato il dipinto realizzato dalle quinte classi dell'istituto: un invito alla denuncia e alla lotta alla mafia.