8x1000, oltre un miliardo alla Chiesa Cattolica

(Fotogramma)

di Enzo Bonaiuto

Supera il miliardo - per l'esattezza 1.133.074.425,15 euro - l'importo dell'8x1000 assegnato alla Chiesa cattolica italiana per l'anno 2019, come comunicato dal ministero dell'Economia e annunciato dalla Conferenza Episcopale italiana al termine dell'assemblea generale, aperta da Papa Francesco lunedì, proseguita con la prolusione del cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei e conclusa questa mattina.

Degli oltre 1.113 milioni di euro: 436,5 vanno a coprire il capitolo di bilancio per le esigenze di culto e pastorale; 285 per gli interventi caritativi; 384 per il sostentamento del clero; e quasi 28 vengono accantonati "a futura destinazione per culto, pastorale e carità". Più in particolare: 156 milioni di euro vengono destinati alle diocesi; 132 per l'edilizia di culto; 73,5 al fondo per la catechesi e l'educazione cristiana; 13,5 ai tribunali ecclesiastici regionali; 61,5 alle esigenze di rilievo nazionale; 150 alle diocesi per la carità; 70 al Terzo Mondo; 65 per altri interventi caritativi di rilievo nazionale.