Roma, bus elettrico in fiamme in centro

Un autobus elettrico della linea 119 dell'Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma, all'altezza del civico 83. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano feriti. Via Sistina è stata chiusa al traffico durante le operazioni da via Crispi a piazza Trinità dei Monti dalla polizia locale del gruppo Trevi.

Incendio colposo è l'ipotesi di reato per la Procura di Roma che indaga sull'incidente. Il fascicolo è destinato a rientrare nell'inchiesta che i magistrati capitolini stanno portando avanti in merito ai diversi casi di incendi sui mezzi pubblici avvenuti negli ultimi mesi a Roma. Il mezzo era tornato in strada in servizio dopo una procedura di manutenzione nella quale sono state sostituite alcune parti tra cui le batterie.