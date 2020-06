Roma, scontro sulla Colombo: feriti mamma e due bambini

(Fotogramma)

Un incidente si è verificato in via Cristoforo Colombo a Roma, all'incrocio con via Cesare Federici, ieri sera alle 23.10. Quattro i feriti, tra cui due minori che sono stati portati all'ospedale Bambino Gesù. Il bambino di 11 anni, che era in codice rosso, non è grave e si trova ricoverato in un reparto di degenza ordinaria. La sorella di 13 anni è stata invece dimessa questa mattina. La mamma, 50 anni, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. In codice giallo un uomo che era alla guida di un'altra auto.

Sul luogo dell'incidente il gruppo Tintoretto della Polizia Locale. Tre le auto coinvolte: una Renault Clio, una Smart, e una Fiat punto. I conducenti sono stati sottoposti ai test per l'assunzione di droga e alcol e sono risultati negativi.