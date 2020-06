Adozioni, l'appello del Papa

(Foto Afp)

Il Papa è sceso in campo in favore delle adozioni, troppo spesso rese difficoltose dall'eccesso di burocrazia quando di mezzo non ci si mette, denuncia Bergoglio, la"corruzione". La discese in campo del Pontefice è arrivata in occasione dell' udienza ai dirigenti, agli operatori e ai bambini dell’Istituto Ospedale degli Innocenti di Firenze, in occasione del 600esimo anniversario dalla nascita dell’Istituzione italiana dedicata all’accoglienza e alla difesa dei bambini. Il Papa aveva preparato un discorso ma poi ha parlato a braccio, e il testo della conversazione è stato diffuso dal Vaticano.

"Oggi nel mondo ci sono tanti bambini che idealmente hanno la metà della medaglia. Sono soli. Le vittime delle guerre, le vittime delle migrazioni, i bambini non accompagnati, le vittime della fame. Bambini con metà medaglia. E chi ha l’altra metà? La Madre Chiesa. Noi abbiamo l’altra metà. Bisogna riflettere e far capire alla gente che noi siamo responsabili di quest’altra metà e aiutare a fare oggi un’altra 'casa degli innocenti', più mondiale, con l’atteggiamento dell’adozione".

"Tante volte - ha detto il Papa - c’è gente che vuole adottare bambini, ma c’è una burocrazia così grande - quando non c’è la corruzione di mezzo, che tu paghi e… Ma aiutatemi in questo: a seminare coscienza che noi abbiamo l’altra metà della medaglia di quel bambino. Tante, tante famiglie che non hanno figli e avrebbero sicuramente il desiderio di averne uno con l’adozione: andare avanti, creare una cultura di adozione perché i bambini abbandonati, soli, vittime di guerre e altro sono tanti; che la gente impari a guardare quella metà e dire: 'Anch’io ne ho un’altra'. Vi chiedo di lavorare su questo. E grazie!".