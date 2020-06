Nuovo sbarco a Lampedusa

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Nuovo sbarco di migranti all'alba. Sull'isola di Lampedusa sono arrivati in 56 uomini e 1 donna. Sono tutti partiti dalla Libia e provengono dal Marocco, Algeria, Siria, Libia, Gambia e Bangladesh.



Il barcone è stato scortato al porto dell'isola delle Pelagie dalle imbarcazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I 57 migranti sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

Per quanto riguarda, invece, l'operazione di soccorso di ieri, coordinata da Malta, il ministro dell'Interno Salvini ha detto: "L'Italia è finalmente protagonista nel Mediterraneo e si fa rispettare: dopo il voto di domenica conterà ancora di più anche a Bruxelles" . "Insieme a Malta (e non solo) riusciremo a difendere ancora meglio i confini dell'Europa''. C'era "l'ennesimo barcone che rischiava di entrare, sono intervenuti i maltesi" ha aggiunto in serata intervenendo a Tribù, su SkyTg24. "Abbiamo scritto - conclude Salvini - e i maltesi sono intervenuti, nisba, riportati a casa".