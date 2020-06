Al Bano al Rome Cavalieri, 'solidale' con Equoevento Onlus

Il Rome Cavalieri ospita la serata- evento benefica per Equoevento Onlus a cui parteciperà il cantante Al Bano

Il 2019 è l’anno del centenario del gruppo alberghiero Hilton e in tutti i 5mila e 700 alberghi della multinazionale dell’ospitalità si svolgerà un evento per celebrare questo importante traguardo. Anche il Rome Cavalieri ospiterà il 29 maggio una serata- evento, declinata tra lusso, eccellenza e solidarietà. Albano Carrisi, senza dubbio uno degli artisti italiani più conosciuti, ha accettato con entusiasmo di dare il suo contributo. Si esibirà accanto alla sua band esibendosi dinanzi ad un nutrito parterre di ospiti con alcune delle hit che l'hanno reso famoso in tutto il mondo.

Madrina dell’evento sarà Benedetta Rinaldi, anche lei solidale alla causa. La destinazione dei fondi raccolti ha la duplice finalità di tutelare l’ambiente e di sostenere le persone più deboli. Da lungo tempo, infatti, l’albergo collabora con Equoevento Onlus, che si occupa di distribuire alle mense per i bisognosi il cibo cotto in esubero dai banchetti che si svolgono al Rome Cavalieri. Per poterlo fare è stata messa a punto una procedura che richiede l’impiego di un camioncino refrigerato, utilizzato da Equoevento per il trasporto del cibo.

Dopo tanti anni di onorato servizio il vecchio camioncino ha bisogno di essere sostituito, e la serata ha il preciso scopo di raccogliere i fondi necessari all’acquisto del nuovo mezzo. Nel corso della serata in programma una riffa, animata da Benedetta Rinaldi, che vedrà l’estrazione di premi 'vacanzieri', pernottamenti in alcuni degli alberghi più esclusivi appartenenti ai brand di lusso Waldorf Astoria e Conrad.