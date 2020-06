Gdf, passaggio di consegne tra Toschi e Zafarana

Gen. Giuseppe Zafarana

Si è tenuta questa mattina a Roma, nella Caserma “Piave” del Comando Generale, la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza, tra il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi e il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in possesso del Master di 2° livello in “Diritto Tributario dell’Impresa”, il Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano, in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza. Nel grado di Generale di Corpo d’Armata ha rivestito la carica di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo e, da ultimo, di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale. È stato, inoltre, Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza e Comandante Regionale Lombardia. Insignito del titolo “Scuola di Polizia Tributaria”, ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, inclusi quelli di alta formazione. È Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

“In un periodo storico particolarmente complesso per i diversificati fenomeni di illegalità e le insidiose minacce alla sicurezza economico-finanziaria che ledono le prospettive di sviluppo del sistema Paese, il Corpo ha saputo rinnovarsi, nel rispetto delle antiche tradizioni, per corrispondere appieno alle aspettative dell’intera collettività", ha spiegato il Generale Toschi, ricordando le tappe più significative degli ultimi tre anni alla guida delle Fiamme Gialle.

"Ne è testimonianza la complessa opera di revisione organizzativa - da me fortemente voluta - che ha coinvolto l’intera Istituzione - ha aggiunto Toschi - dall’assetto dello Stato Maggiore, all’architettura delle componenti territoriale e speciale, interessate da straordinari processi di potenziamento che hanno profondamente innovato tutti i comparti operativi e logistici. Ciò ha consentito il raggiungimento di significativi, evidenti risultati, frutto dell’eccezionale sforzo collettivo di migliaia di Fiamme Gialle che, in Italia e all’estero, in ogni situazione di tempo e di luogo, in mare o in montagna, hanno assicurato il rispetto della legalità e la salvaguardia della vita umana”.

“È un grande privilegio e una responsabilità che sento tutta sulla mia pelle assumere la vostra guida, all’apice di un percorso di carriera straordinariamente intenso, articolatosi in 38 anni di servizio", ha affermato il Generale Zafarana. "Affronterò l’altissima responsabilità che mi è stata affidata alla testa delle Fiamme Gialle - ha proseguito - con la motivazione, la dedizione, l’amore e la passione per l’Istituzione che ho sempre profuso in tutti gli incarichi che ho rivestito di volta in volta".

"Sosterrò il compito nella convinzione che l’esempio costituisca il più formidabile ed efficace strumento di leadership e che lo spirito di servizio, ad esso intimamente connesso - ha aggiunto - non possa che ispirarsi all’umiltà di atteggiamento, alla semplicità dei comportamenti e alla generosità d’animo; e ancora, alla disponibilità verso tutti, alla comprensione delle ragioni altrui, alla sobrietà, alla discrezione e alla riservatezza nell’agire. Lo farò con l’intento di consolidare ulteriormente, nel solco tracciato brillantemente dal Generale Toschi la coesione, l’unità e la compattezza di tutti coloro che vestono la nostra splendida uniforme grigio verde”.

Rivolgendosi al generale Toschi, il neo comandante delle fiamme gialle ha lo ha definito “eccezionale professionista, Ufficiale dalla rara esperienza, lungimiranza e saggezza, alla cui famiglia sono legato da un rapporto antico e profondo. A lui, va la mia personale riconoscenza e quella di tutte le Fiamme Gialle, per il merito di averci fatto raggiungere straordinari traguardi, in un contesto di totale armonia e serenità, pur in un periodo di profondi e radicali cambiamenti, contrassegnando il suo mandato con idee, progetti e iniziative che lasceranno il segno nel tempo”.