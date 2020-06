Oltre 1.500 pasticche di ecstasy e ketamina, due arresti a Milano

Sono stati sorpresi con oltre 1.500 pasticche di ecstasy e quasi 300 grammi di ketamina. Due ragazzi di 18 e 21 anni, cittadini cinesi, sono stati arrestati dalla polizia a Milano. I due, fermati dagli agenti della squadra mobile e accusati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, hanno precedenti rispettivamente per tentato omicidio e per furto. Nel corso della perquisizione effettuata in un appartamento in via Plana, in zona piazza Firenze, gli agenti hanno trovato e sequestrato 1.526 pastiglie di ecstasy, corrispondenti a 584 grammi, 296 grammi di ketamina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.