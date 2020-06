Lei muore di tumore e lui si toglie la vita in ospedale

(Fotogramma)

Lei muore per un tumore. Appresa la notizia lui si toglie la vita, buttandosi dalle scale del Policlinico Gemelli. Un gesto compiuto pronunciando un'ultima frase: "Ti amo, ti sto per raggiungere". La storia drammatica, accaduta giovedì scorso, è pubblicata dal quotidiano 'Il Tempo'.

"Nonostante le cure dei medici - spiega il quotidiano - la ragazza non è riuscita a sconfiggere quel male che la perseguitava da tempo. E l'uomo, che pensava di non poter vivere senza la donna che amava, ha gettato la spugna lasciandosi andare a quella forma depressiva che lo stava distruggendo, pensando erroneamente di non avere altra alternativa che quella di gettarsi dalle scale dell'ospedale".

Sulla vicenda si sono aperti gli accertamenti di rito: l'autopsia, gli esami clinici, i certificati e infine la restituzione della salma. Ed un fascicolo è stato aperto in Procura. Delle indagini è incaricato il sostituto procuratore Roberto Felici, il magistrato che era di turno giovedì allertato quando i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.