(Afp)

Ennesimo weekend compromesso dai capricci del tempo. Stavolta, a causa della formazione di un ciclone mediterraneo, tra oggi e domani mezza Italia sarà sott'acqua. Un fronte instabile in discesa dal Nord Europa, avvertono gli esperti di 'IlMeteo.it', porterà anche un sensibile calo delle temperature.

Oggi sono attese molte nubi e piogge in particolare sulle regioni del Nord con locali temporali su Lombardia, Alpi centro occidentali e alto Piemonte. Col passare delle ore peggiora anche sui settori adriatici con possibili rovesci tra Marche, Abruzzo, Molise e foggiano. Qualche debole piovasco interesserà anche le due Isole Maggiori specie tra il pomeriggio e la sera. Altrove nuvolosità in aumento alternata comunque ad ampie schiarite.

Domani, invece, l'ulteriore afflusso di correnti più fresche ed instabili favorirà la formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno darà il via a un'intensa fase di maltempo, in particolare sulle regioni del Centro Sud. Durante questa fase non sono da escludere rovesci particolarmente violenti anche sotto forma temporalesca in particolare tra Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Non andrà meglio al Nord ancora alle prese con piogge sparse specie in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Anche lunedì sarà una giornata molto perturbata con rovesci e temporali su tutta Italia a causa della persistenza del ciclone del Mediterraneo.