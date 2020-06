Ucciso nel giardino dell'ex

(Fotogramma)

Un'accesa discussione e, poi, è accaduto il peggio. L'uomo di 43 anni sarebbe stato accoltellato nel giardino della sua ex fidanzata dal nuovo compagno della donna. Colpito nel fianco, è morto a Cusano Milanino in provincia di Milano. E' successo verso le 11 nel cortile della villetta della sua ex, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, è morto poco dopo.