Vittorio Zucconi (IPA/Fotogramma)

E' morto Vittorio Zucconi , grande firma di 'Repubblica'. Aveva 74 anni. Scrittore e giornalista, è stato corrispondente dagli Stati Uniti per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, direttore del sito dalla creazione fino al 2015 e di Radio Capital fino allo scorso anno.



Nella sua carriera ha lavorato anche per 'Il Corriere della Sera' e 'La Stampa', sempre come corrispondente, da Bruxelles, Washington, Mosca negli anni della Guerra Fredda.



Di origine modenese, nato il 16 agosto 1944 a Bastiglia, dal 1985 viveva negli Stati Uniti dove si è spento nella sua casa di Washington.



- Penna dalla prosa garbata ma pungente

- Il ricordo di Ezio Mauro