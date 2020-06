Giallo sulla morte di una mamma di 3 bambini

(Fotogramma)

Mistero sulle cause del decesso di una donna di Piedimonte Matese (Caserta). La donna, 46 anni, madre di tre figli, è stata trovata morta nel bagno della propria abitazione, in campagna, località Cappella, dove gestiva insieme al marito un'azienda agricola a indirizzo zootecnico con allevamento bovini e suini. La 46enne, ex maestra, aveva rinunciato da tempo a insegnare perché amava molto gli animali. Ieri sera, dopo aver pulito la stalla, si è recata in bagno dove dopo poco è stata trovata senza vita da un familiare.

Presentava una ferita alla testa che ha insospettito i parenti che hanno allertato subito l’ambulanza del presidio ospedaliero locale e i carabinieri della compagnia di Piedimonte. Non è stata esclusa nessuna ipotesi ma secondo i primi accertamenti del medico legale la donna potrebbe essere stata colta da un infarto e potrebbe aver battuto la testa sulla vasca da bagno nella caduta che le avrebbe così procurato la ferita alla nuca.