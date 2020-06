La prof sospesa torna in classe

(fermo immagine Rai)

"Oggi è una bellissima giornata". Sono state le prime parole di Rosa Maria Dell'Aria, la prof dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal provveditore Marco Anello per un video fatto dagli alunni in cui veniva paragonato il decreto sicurezza alle leggi razziali. La docente è tornata a scuola alla prima ora.

"Ritorno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare e ad essere onesti e rispettosi delle istituzioni delle leggi" dice ancora la docente. Alla domanda cosa insegnerà agli alunni ha detto: "A non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro".