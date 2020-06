"Salvini bacia crocifisso ma non rispetta il Vangelo"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Salvini continua a baciare il crocifisso ma non rispetta il Vangelo. Ci troviamo davanti a simboli religiosi e proclami di una persona che non è coerente". E' quanto ha detto all'Adnkronos don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, commentando la ultime uscite del vicepremier Matteo Salvini con il crocifisso e il rosario. "Mi dispiace molto avere visto quelle immagini di Salvini con il crocifisso - dice ancora don La Magra - come se la vittoria di una parte politica fosse una benedizione o una condanna dall'altra parte politica". "I simboli religiosi non appartengono a nessuna parte politica" conclude.