Cucina 'stellata' siciliana all'aeroporto di Fiumicino

Lo chef Giuseppe Biuso (foto ufficio stampa)

'Panelle e crocchè', 'Arancina all'arancia' e 'Sfincione gourmet'. La cucina stellata siciliana sbarca all'aeroporto Fiumicino di Roma e lo fa con tre piatti preparati appositamente dallo chef palermitano Giuseppe Biuso per il menù estivo del punto vendita dell'Antica Focacceria di San Francesco, nell'area di imbarco D dello scalo della capitale.

Executive chef del Therasia Resort di Vulcano e responsabile del ristorante 1 stella Michelin Il Cappero, Biuso ha voluto rivisitare in chiave contemporanea, per i passeggeri dell'aeroporto, tre piatti tipici della cucina popolare palermitana. Ecco quindi la focaccia alla panella aromatizzata ai semi di finocchio e le crocchè di patate alla menta e gambero al limone. L'arancina è invece ripiena di provolone e scampo profumato all’arancia, mentre lo 'sfincione gourmet' si presenta come una pasta brioche soffice con salsa di pomodoro, acciuga, cipolla e caciocavallo.

"Amo la mia terra, la Sicilia e la mia città, Palermo, ed è per questo che le porto ovunque, permettendo a tutti di conoscere i sapori della mia isola - racconta lo chef Giuseppe Biuso - Mi emoziono quando racconto tramite un piatto ciò che più mi rappresenta e lo faccio mettendo in campo non solo sapori, ma anche forme, colori e innovazione. Nei miei piatti c’è passione, fantasia e un pizzico di ironia".