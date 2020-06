Ladri in sagrestia, rubano tablet e orinano a terra

(Fotogramma)

Si sono intrufolati in sagrestia e dopo aver messo a segno il furto prima di andare via hanno orinato in un angolo. E' accaduto a Villabate, in provincia di Palermo, dove i carabinieri indagano sul raid messo a segno la scorsa notte nella chiesa di San Giuseppe in via Papa Giovanni Paolo II. I ladri sono riusciti a intrufolarsi nei locali attigui la parrocchia da una finestra, forse dimenticata aperta.

Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutto, forse alla ricerca di un bottino prezioso da poter portare via, trovando solo due tablet. Prima di lasciare la sagrestia, però, hanno urinato in un angolo. A fare l'amara scoperta stamani è stato il parroco della chiesa che ha denunciato tutto ai carabinieri. Un aiuto per dare un volto e un'identità ai responsabili potrebbe arrivare dagli impianti di videosorveglianza della zona.