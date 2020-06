Bimbo morto in asilo Roma, si indaga per omicidio colposo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla morte del bambino di un anno avvenuta ieri in un asilo nido in zona Appio. Il bimbo sarebbe morto nel sonno e tutto farebbe propendere per l’ipotesi di una morte naturale ma il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha deciso comunque di aprire un fascicolo contro ignoti e disporre l’autopsia sul corpo per fare pienamente luce su una tragedia che ha profondamente scosso i genitori del bimbo, i quali non hanno ancora presentato denuncia.