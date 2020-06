Rissa a Ostia, morto 19enne

Immagine d'archivio (Fotogramma)

E' morto il 19enne egiziano rimasto gravemente ferito nella rissa avvenuta ieri a Ostia e per la quale sono state arrestate nella serata di ieri di sette persone, tutte con precedenti. Erano da poco passate le 17.30 quando è scattato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri per una violenta rissa, segnalata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria 'Lido Centro'. I carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato solo due uomini di origine egiziana, entrambi a terra con gravi ferite da arma da taglio.

Il 39enne che avrebbe ferito i due egiziani è indagato per omicidio. L'uomo, conosciuto alla giustizia e vicino a esponenti importanti della criminalità locale, avrebbe agito per vendicare la figlia 15enne oggetto di presunte molestie subite proprio alla fermata dell'autobus da un gruppo di egiziani. L'uomo, insieme a un amico e al fidanzato ecuadoriano della ragazza, si sarebbe precipitato al volante della sua macchina (poi rintracciata in piazza Gasparri, nella zona ponente feudo del clan Spada) nel piazzale dando vita a una rissa con quattro nordafricani. Lanci di sampietrini, bottigliate e aggressioni a colpi di coltello e cacciavite sono andati avanti all'oscuro delle telecamere di sorveglianza, da tempo fuori servizio, fino a quando due degli egiziani sono rimasti a terra, feriti in modo più grave.

Uno di questi, Mohamed Gabr Mostafa Salem, 19 anni compiuti il primo marzo scorso, è morto poco prima delle 16 di oggi durante un nuovo intervento chirurgico all'ospedale San Camillo dove era stato trasferito dal Grassi di Ostia. Ferito anche il 39enne, colpito da parte a parte a un bicipite con un cacciavite e da uno dei sampietrini lanciati durante la fuga in auto. Per tutti e sette i partecipanti alla violenta lite resta l'accusa di rissa aggravata.