Camorra, si nascondeva a Tangeri: arrestato latitante clan Polverino

Raffaele Vallefuoco, 55enne di Marano, ritenuto uomo di spicco del clan camorristico dei Polverino, presente nell’area nord della provincia napoletana, è stato localizzato nella città di Tangeri dai carabinieri della sezione 'catturandi' del Reparto operativo di Napoli. A coordinare le indagini la Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Il 55enne è stato catturato dal personale della polizia marocchina con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale. Vallefuoco rientrava nell’elenco del 100 latitanti più pericolosi e si era reso irreperibile nel 2014 dopo una condanna a 29 anni di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 55enne è stato portato in carcere in attesa dell’estradizione.