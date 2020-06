Migranti, imbarcazione alla deriva al largo della Libia

Un'imbarcazione in difficoltà al largo della Libia ha contattato Alarm phone. Si presume, riferisce l'organizzazione, sia la stessa avvistata oggi da Moonbird. A bordo circa 90 persone. In un nuovo tweet Alarm phone ha informato che la situazione sta degenerando. Le persone a bordo riferiscono che "un lato del gommone si è sgonfiato" e sta imbarcando acqua. "Non hanno più carburante e sono alla deriva. Dicono che non sopravviveranno la notte se lasciati a mare", è l'allarme.