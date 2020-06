La piena del Tevere /video

Questa, nel video la situazione del fiume Tevere, stamattina in zona Trastevere, fra Piazza Trilussa e l’Isola Tiberina. Le immagini della piena riprese da Ponte Garibaldi intorno alle 10.00.

In questa settimana, il Paese ha continuato a subire le conseguenze delle intemperie: fenomeni a tratti di forte intensità hanno provocato allagamenti e criticità locali per via dell’ingrossamento dei corsi d’acqua, soprattutto nelle regioni centrosettentrionali. L’Emilia Romagna è ancora in allerta rossa. Il fiume Tevere, in questi giorni, monitorato speciale per innalzamento dei livelli idrometrici in seguito all’allerta arancione, dal primo pomeriggio di oggi invece e per le successive 6-9 ore, ha una criticità codice giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico, emanata dal Comune di Roma dopo la segnalazione della Protezione civile.

Il sistema idrologico della regione Lazio si sviluppa su 40 bacini idrografici. I più importanti sono il bacino del Tevere, il bacino del Liri-Garigliano, il bacino del Fiora, il bacino dell'Arrone e quello del Badino.