Roma, muore incastrata sotto la metro

(Fotogramma)

Una giovane donna è morta a Roma dopo essere finita sotto alla metro Lepanto alle 11.10 di questa mattina, incastrata tra la banchina e le rotaie. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all'interno della stazione.

La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. La vittima è una 33enne di origini senegalesi. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un tragico incidente: la donna sarebbe scivolata dalla banchina poco prima dell'arrivo della metro. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si vede la 33enne che cade sui binari, si alza e dopo aver visto il convoglio in arrivo tenta disperatamente di risalire sulla banchina senza però riuscirci. Sentito l'autista della metropolitana il quale, visibilmente sotto choc, ha detto di aver visto la donna quando era ormai troppo tardi e di non aver fatto in tempo a frenare.