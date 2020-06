Roma, precipita da hotel e muore l'ad di Piemonte Film Commission

Immagine d'archivio (Fotogramma)

L'ad di Piemonte Film Commission, Paolo Tenna, è morto questa mattina a Roma dopo essere precipitato dal quarto piano di un hotel in centro dove alloggiava. Tenna, che aveva 47 anni, era a Roma per lavoro. E' stato trovato intorno alle 6 di questa mattina a terra in piazza San Bernando, dove affacciano le finestre dell'hotel Mascagni, la cui entrata si trova invece in via Vittorio Emanuele Orlando. Subito è stato avvisato il 112.

Nella sua stanza non sono stati trovati biglietti che facciano pensare a un suicidio. L'ultimo contatto è stato rilevato alle 3 con la reception dell'hotel. Sul posto sono stati svolti i rilievi della sezione scientifica del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, che escludono possa trattarsi di un omicidio. La salma è stata quindi messa a disposizione della famiglia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo: il reato ipotizzato è istigazione al suicidio a carico di ignoti. Disposta anche l’autopsia sul corpo dell’uomo.

La Fondazione Film Commission Torino Piemonte, nella persona del suo presidente Paolo Damilano, "nell’esprimere il suo profondo cordoglio e la piena vicinanza alla famiglia dell’Amico Paolo Tenna in questo doloroso e difficile momento, manifesta tutta la sua viva contrarietà per le incontrollate, ingiustificate e spiacevoli notizie che iniziano ad apparire su alcune testate giornalistiche". "La Fondazione, stigmatizzando con forza questo macabro gioco al massacro di un grande, serio professionista e preziosissimo collaboratore, comunica sin d’ora che non verrà tollerata alcuna deriva scandalistica e che verrà presa ogni possibile iniziativa di carattere giudiziario per tutelare la rispettabilità e l’onorabilità del dott. Paolo Tenna", conclude il comunicato.