alcolici a prezzi stracciati, locale sospeso e cittadini in corteo

Organizzava serate con alcolici in vendita a prezzi stracciati, provocando veri e propri boom di affluenza . Accadeva ad aprile in un locale di Turate, in provincia di Como. Tanto era il successo degli eventi, che le forze dell'ordine hanno ritenuto il sovraffollamento del negozio contrario alle norme di ordine e pubblica sicurezza, optando per una sospensione dell'attività di 15 giorni. Ma la decisione non è piaciuta ai cittadini che, in segno di protesta contro l'intervento di chiusura del locale, hanno organizzato un corteo non autorizzato per le vie del paese, sebbene la questura ribadisca che la misura sia stata presa con l’unico scopo di tutelare l’incolumità pubblica. Lo spazio del locale risultava, da quanto rilevato dagli agenti, troppo stretto e non adatto a contenere un'affluenza tanto elevata.