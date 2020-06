Ucciso durante una rissa, fermati due ragazzi

Due ragazzi italiani sono stati fermati dai carabinieri di Treviso con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di un operaio di 46 anni avvenuta durante una rissa scoppiata la notte scorsa all'esterno di un locale a Tovena di Cison di Valmarino, dove era in corso una festa. I due saranno trasferiti in carcere a Treviso. Preso a pugni durante la rissa, l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto, secondo gli investigatori, alle gravi lesioni riportate.