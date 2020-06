Studenti.it: "A maturandi serve aiuto per concentrarsi e anti ansia"

(Fotogramma)

Un supporto alla concentrazione, un aiuto per sfruttare al meglio le ore passate sui libri a studiare: è questo l’aiuto che vorrebbe il 39% degli intervistati secondo l’indagine condotta sul proprio sito web da 'Studenti.it' tra oltre 11.400 studenti alle prese con gli esami di maturità. Un aiuto per concentrarsi, dunque, seguito da un rimedio contro l’ansia (30%) ma anche un personal trainer dello studio sempre affianco (16%) e, infine, un supporto alla fatica fisica e mentale dei giorni di studio intenso (15%). Un’indagine condotta da Studenti.it tra oltre 11.400 studenti rivela bisogni e comportamenti durante la preparazione degli esami.

Da chi si fanno consigliare i ragazzi? Il 35% di loro chiede informazioni in famiglia ma il 31% fa da solo oppure si affida al consiglio di un amico. Solo il 13% degli intervistati si rivolge a un esperto (medico o farmacista).

Il 40% preferisce migliorare la propria condizione psicofisica attraverso un’alimentazione più curata. Ma se serve un qualcosa in più, tra i vari rimedi disponibili sul mercato, il 28% propende verso gli integratori multivitaminici, il 17% sceglie bibite energizzanti, il 9% veri e propri farmaci mentre il 6% cerca una soluzione omeopatica.

Quante volte è capitato ai maturandi di ricorrere all’aiuto di un integratore? Secondo l’indagine di Studenti.it il 23% vi è ricorso ogni volta che ne ha sentito il bisogno; il 12% soprattutto nei cambi di stagione; il 29% sporadicamente perché preferisce far fronte ai cali fisiologici con metodi naturali mentre il 36% quasi mai perché non è certo della loro efficacia.

La ricetta di Bianca, maturanda di Macerata, per far fronte alla fatica da studio per la maturità è riposare un’oretta dopo pranzo. Analoga ricetta quella di Daniele da Castelfidardo: “tisana alla valeriana e pennichella di 30 minuti... poi vai che è un amore!”. Mary di Santa Cesarea Terme si affida agli integratori: “A breve inizierò l’integratore al fosforo per la memoria e qualcosa anche per la concentrazione perché il mio cervello, tutte le volte che decido di mettermi a studiare, sembra iniziare una sessione di festini.... e anche oggi si studia domani!”. Stefania, studentessa di Trapani, si affida al classico caffè mentre Davide, maturando di Rapallo, recupera le forze staccando con una partita ai videogiochi. Infine Doriana, di Porto Sant’Elpidio, mette in campo tutto quello che c’è: “caffè, fosforo e bibite energizzanti!”.

Studenti.it è il brand leader in Italia nell’educational con 4,5 milioni di utenti unici mensili su Audiweb. La pagina Facebook di Studenti ha 482 mila iscritti con un gruppo dedicato alla maturità 2019 dove i maturandi, moderati dalla redazione, si scambiano idee e informazioni utili ad affrontare la prove di esame che partiranno il 19 giugno.