Roma, presidente municipio VIII: "Incendiato il mio scooter, è intimidazione"

"Questa notte il mio scooter, l'unico mezzo di trasporto a mia disposizione, è stato dato alle fiamme. A tarda notte e nei pressi della mia abitazione". Il presidente del municipio VIII di Roma Amedeo Ciaccheri denuncia così, su Fb, di aver subito un'intimidazione.

"Un incendio circoscritto che non lascia spazio a fraintendimenti: si tratta di un gesto preciso di intimidazione nei miei confronti - continua Ciaccheri, postando le foto del rogo - Le forze dell'ordine sono intervenute e stanno effettuando i dovuti rilievi scientifici. Non sarà certo questo ad intimidirmi, né a fermare le battaglie per il territorio, per la città e per la dignità delle persone nel Municipio che governo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, c'è tanto lavoro da fare".

Numerosi attestati di solidarietà sono arrivati a Ciaccheri. “Condanniamo con fermezza il vile gesto intimidatorio ai danni del nostro presidente Amedeo Ciaccheri, un’intimidazione e un attacco a tutto il municipio e a tutta la nostra comunità - sottolinea in una nota la giunta del Municipio Roma VIII - La determinazione nell’impegno e nel lavoro per il nostro territorio e per una città più vivibile e solidale non arretrerà di un passo con coraggio e convinzione accanto ad Amedeo”.

“Stanotte il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri è stato vittima di un vile atto di intimidazione, che richiama le pagine più nere della storia della nostra città: il suo scooter è stato dato alle fiamme. Le istituzioni intervengano subito per chiarire ogni aspetto di questa orribile vicenda. Caro Amedeo, siamo tutti con te”, afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu. Sul caso è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi che in un tweet: "Vicinanza e solidarietà a Amedeo Ciaccheri, presidente VIII Municipio. Questa notte incendiato suo scooter. Istituzioni sempre unite".