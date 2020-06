Fiamme nella notte a Roma, 10 auto distrutte

Dieci auto sono andate distrutte bruciate nella notte a Roma. Poco dopo le 3 in zona Tiburtina, periferia della Capitale, in via Giovanni Pittaluga sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e un'autobotte che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Completamente carbonizzate sette auto e altre tre pesantemente danneggiate. Non risultano persone ferite o intossicate.