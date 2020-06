Incidente Venezia, indagati comandante e pilota

(Afp)

Dopo l'incidente tra la nave da crociera e un battello a Venezia, partono i primi avvisi di garanzia. Msc Cruises "conferma che questa sera sono stati notificati al Comandante della MSC Opera e al DPA (Designated Person Ashore) gli avvisi di garanzia e la relativa iscrizione nel Registro degli indagati della Procura della Repubblica di Venezia, atto dovuto per poter procedere all’espletamento della consulenza tecnica ex articolo 360 CPP. Il Comandante e il DPA cosi come la MSC hanno fin da subito offerto la loro piena collaborazione affinché la Procura possa espletare tutti gli atti di indagine necessari al fine di poter escludere una qualsivoglia responsabilità in capo a loro".

"La Procura - aggiunge la compagnia - ha altresì iscritto nello stesso Registro i nominativi di altri soggetti estranei a MSC coinvolti a vario titolo nella gestione degli eventi che hanno portato all’incidente di domenica".