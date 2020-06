Ponte Morandi, al via demolizione prime case

E' entrata nel vivo nel pomeriggio, intorno alle 16,30, l'operazione di demolizione di uno dei palazzi di via Porro, il civico 10, sottostanti le pile 10 e 11 del tronco est di ponte Morandi a Genova. L'opera rientra tra quelle propedeutiche all'abbattimento del troncone di levante che avverrà nelle prossime settimane, tramite esplosivi.

Il civico 10 della zona 'nera' viene demolito meccanicamente, senza uso di microcariche. Come da programma i lavori sono iniziati in mattinata con il posizionamento delle reti per recintare l'area per l'utilizzo delle macchine e l'entrata in funzione anche di appositi nebulizzatori per mitigare le polveri provocate dallo smontaggio tramite escavatori con pinze idrauliche.

Nel pomeriggio è iniziata anche la demolizione vera e propria del primo edificio al 10 di via Porro: operazioni dureranno alcuni giorni.