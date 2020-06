Agrigento, Festa dell'Arma nella Valle dei Templi

Si celebra domani sera ad Agrigento, con inizio alle 18.30, all’interno del Parco della Valle dei Templi, la cerimonia del 205° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. "Il 5 giugno rappresenta la data in cui fu attribuita nel lontano 1920, la prima medaglia d’oro al valor militare alla Bandiera di guerra dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza della sua eroica partecipazione durante il 1° conflitto mondiale - si legge in una nota -Ad Agrigento, come nelle altre province d’Italia, i Carabinieri di ogni ruolo e grado, in servizio ed in congedo, si uniranno per celebrare con sobria solennità la ricorrenza, ricordando i caduti e premiando quelli che, con abnegazione e professionalità, si sono distinti nelle attività quotidiane".

Nell’occasione verrà schierato un Reparto di formazione in armi, composto sia da Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, sia in uniforme di rappresentanza. Sarà inoltre presente una componente dei reparti speciali operanti nella provincia, tra cui i Carabinieri Forestali, il Nucleo Operativo Ecologico, il Nucleo Ispettorato del Lavoro ed anche Carabinieri impiegati in missione all’estero.

Al termine della cerimonia militare, alle 20 circa, presentato dalla giornalista Valentina Piscopo, si terrà un concerto eseguito dagli studenti del Liceo Musicale “Ettore Majorana” di Agrigento, che si concluderà con la tradizionale marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, la “Fedelissima”.