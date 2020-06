La due ruote al centro di un convegno a Torino, partecipa 'Ladybici'

Ludovica Casellati

Ci sarà anche Ludovica Casellati, autrice di 'LA BiCi della felicità' (Sperling & Kupfer) al convegno 'Un nuovo passo per il futuro delle città' in programma domani presso la Sala del Consiglio del Comune di Torino, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Casellati sarà una delle relatori e parlerà di mobilità sostenibile.

Casellati è conosciuta come 'Ladybici': ama viaggiare, stare all’aria aperta e divertirsi facendo cose sane. Il giornalismo di viaggio era il suo hobby, un giorno dalla Francia è arrivato l’invito a partecipare a un viaggio in bicicletta sulla Loira con la sua famiglia: che fare? Fino a quel giorno la bicicletta era solo il suo mezzo prediletto per gli spostamenti in città. Ha accettato senza sapere che quel viaggio avrebbe cambiato la sua vita. Da sportiva non agonista, scettica come tanti altri all’idea di un viaggio in bici con un bambino al seguito, spaventata dall’idea dello sforzo fisico e dallo stress, scopre invece la felicità che un’esperienza del genere può dare.

La protagonista indiscussa del suo libro (uscito a marzo scorso) è la bicicletta: mezzo di locomozione, compagna d’avventure, strumento attraverso il quale avere uno sguardo d’eccezione sulle cose di ogni giorno. Non solo abbrevia i tempi, ma avvicina le persone perché rende il viaggio un’avventura. Guida pratica, 'ciclosofia' in pillole, 'LA BiCi della felicità' illustra i modi migliori per creare un rapporto (o approfondirlo) con un mezzo di locomozione democratico, sano e simbolo di libertà.

Il libro, con un linguaggio diretto e brillante, è un manuale di consigli pratici per il cicloviaggiatore che non vuole mai trovarsi in difficoltà e per chi vuole sperimentare per la prima volta un nuovo modo di muoversi. E’ un invito a ripensare ai mezzi che usiamo per i nostri spostamenti quotidiani perché la bicicletta cambia il punto di vista, lo eleva, ci fa vedere le cose da una prospettiva diversa e soprattutto non inquina.

Il dizionario della felicità a due ruote si sofferma sulle numerose citazioni cinematografiche e musicali e anche sull’evoluzione tecnologica del mezzo nel corso della storia: dinamo, riciclabili, più veloci, più care, più leggere, in bambù e carbonio, con la ruota che si piega ed entra nello zaino, la bici con il telaio che si illumina al buio. E’ il luogo, il momento in cui, scrollatoci lo stress di dosso, nascono le idee.