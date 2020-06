Esce la graphic novel 'Brigate rosso sangue'

Ferrogallico Editrice annuncia l'uscita del terzo volume della collana "Anni '70". Dopo "Il Rogo di Primavalle" e "Sergio Ramelli", a 45 anni dall'uccisione dei militanti del Msi Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, è la volta la graphic novel "Brigate rosso sangue". Il volume sarà presentato il 14 giugno alle 18.30 a Padova presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni e il 19 giugno alle 16 a Roma presso la Sala Stampa del Senato della Repubblica.

Sono passati 45 anni da quel 17 giugno del 1974 quando le Brigate Rosse uccisero per la prima volta. All'omicidio di Mazzola e Giralucci seguì una lista sterminata di sangue, violenza ed odio. Tanta stampa e politica non vollero vedere la vera natura di quel gruppo di assassini che si firmava Brigate Rosse sotto una stella a cinque punte, spiega in una nota l'Editore.

Prima furono detti "fascisti", poi "sedicenti", poi "compagni che sbagliano" ... ci vollero decine di morti perché divenisse chiara la matrice dell'odio assassino comunista incarnato dalle Br.

La graphic novel dedicata ai militanti missini Mazzola e Giralucci racconta per immagini, con esattezza e rigore filologico, il clima padovano di quegli anni, l'assurdità della violenza ideologica e la contiguità di molti settori della "società civile" con gli assassini delle Br. Ferrogallico torna così a Padova dopo un anno dalle polemiche per la presentazione del fumetto dedicato a Norma Cossetto.

L'incontro del 14 giugno a Padova è aperto al pubblico, e vuole essere un momento di memoria condivisa, dedicato, nel 45° anniversario della morte, ai due caduti degli "anni di piombo" della città che per prima fu lo scenario dello scatenarsi della violenza e dell'odio brigatista.